İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 80,96 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,22 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95,05 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.