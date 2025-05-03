İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 3 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 3 Mayıs 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 80,96 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,22 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95,05 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 3 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 93,67
Darlık Barajı yüzde 82,21
Elmalı Barajı yüzde 93,87
Terkos Barajı yüzde 80,57