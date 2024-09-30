İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 30 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 38,39 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,56 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 56,41 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.