İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 30 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 30 Eylül İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 30 Eylül barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 38,39 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,56 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 56,41 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 30 Eylül barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 8,57
Büyükçekmece Barajı yüzde 41,13
Darlık Barajı yüzde 43,3
Elmalı Barajı yüzde 56,41
Istrancalar Barajı yüzde 19,7
Kazandere Barajı yüzde 5,56
Pabuçdere Barajı yüzde 20,08
Sazlıdere Barajı yüzde 48,02
Terkos Barajı yüzde 55,36
Ömerli Barajı yüzde 30,14