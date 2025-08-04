  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 51,47 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 32,89 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 68,17 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

1 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 4 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 51,36 

Darlık Barajı yüzde 62,33 

Elmalı Barajı yüzde 68,17 

Terkos Barajı yüzde 55,42 

2 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 35,08 

Büyükçekmece Barajı yüzde 50,04 

Sazlıdere Barajı yüzde 43,59 

3 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 32,89 

Kazandere Barajı yüzde 40,62 

Pabuçdere Barajı yüzde 44,92 

4 | 4
TÜİK tek tek açıkladı: İşte ortalama kazancın en yüksek olduğu 35 bölüm
TÜİK tek tek açıkladı: İşte ortalama kazancın en yüksek olduğu 35 bölüm
BİM markete Deniz Scooteri geliyor! BİM 06 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
BİM markete Deniz Scooteri geliyor! BİM 06 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
A101 markete Elektrikli Moped geliyor! A101 market 07 Ağustos 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101 markete Elektrikli Moped geliyor! A101 market 07 Ağustos 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101’e 7 Ağustos Perşembe günü Elektrikli Bisiklet geliyor! (A101 7 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’e 7 Ağustos Perşembe günü Elektrikli Bisiklet geliyor! (A101 7 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER)