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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Nisan 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 80,41 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 41,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,21 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 4 Nisan 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 94,21

Darlık Barajı yüzde 78,69

Elmalı Barajı yüzde 93,62

Terkos Barajı yüzde 80,08

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 64,04

Büyükçekmece Barajı yüzde 75,28

Sazlıdere Barajı yüzde 58,44

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 41,07

Kazandere Barajı yüzde 85,79

Pabuçdere Barajı yüzde 84,77

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