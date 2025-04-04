İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Nisan 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 80,41 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 41,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,21 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 4 Nisan 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 94,21
Darlık Barajı yüzde 78,69
Elmalı Barajı yüzde 93,62
Terkos Barajı yüzde 80,08