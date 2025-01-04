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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 4 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 4 Ocak 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 41,17 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 24,57 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,45 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 4 Ocak 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 43,86

Darlık Barajı yüzde 36,51

Elmalı Barajı yüzde 82,45

Terkos Barajı yüzde 43,82

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 24,57

Büyükçekmece Barajı yüzde 37,5

Sazlıdere Barajı yüzde 35,51

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 81,96

Kazandere Barajı yüzde 67,16

Pabuçdere Barajı yüzde 40,27

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