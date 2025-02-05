İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 5 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 5 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 52,98 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 38,44 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,01 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 5 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 55,7
Darlık Barajı yüzde 49,07
Elmalı Barajı yüzde 84,12
Terkos Barajı yüzde 57,71