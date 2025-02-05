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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 5 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 5 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 52,98 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 38,44 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,01 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 5 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 55,7

Darlık Barajı yüzde 49,07

Elmalı Barajı yüzde 84,12

Terkos Barajı yüzde 57,71

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 38,44

Büyükçekmece Barajı yüzde 49,66

Sazlıdere Barajı yüzde 43,11

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 47,27

Kazandere Barajı yüzde 86,01

Pabuçdere Barajı yüzde 53,62

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