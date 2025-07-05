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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 5 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 5 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 64,25 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 26,28 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 79,1 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 5 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 69,74 

Darlık Barajı yüzde 71,4 

Elmalı Barajı yüzde 79,1 

Terkos Barajı yüzde 67,27 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 47,34 

Büyükçekmece Barajı yüzde 59,38 

Sazlıdere Barajı yüzde 50,55 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 26,28 

Kazandere Barajı yüzde 61,01 

Pabuçdere Barajı yüzde 62,08 

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