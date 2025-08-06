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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 6 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 6 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 50,62 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 30,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 67,6 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 6 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 50,18 

Darlık Barajı yüzde 61,68 

Elmalı Barajı yüzde 67,6 

Terkos Barajı yüzde 54,73 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 34,09 

Büyükçekmece Barajı yüzde 49,51 

Sazlıdere Barajı yüzde 43,11 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 30,6 

Kazandere Barajı yüzde 38,76 

Pabuçdere Barajı yüzde 43,79 

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