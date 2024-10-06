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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 6 Ekim İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 6 Ekim barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 36,96 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 4,72 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,68 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 6 Ekim barajlardaki doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 7,81

Büyükçekmece Barajı yüzde 39,53

Darlık Barajı yüzde 41,43

Elmalı Barajı yüzde 55,68

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Istrancalar Barajı yüzde 18,36 

Kazandere Barajı yüzde 4,72

Pabuçdere Barajı yüzde 17,67

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Sazlıdere Barajı yüzde 47,56

Terkos Barajı yüzde 52,87

Ömerli Barajı yüzde 29,46

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