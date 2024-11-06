İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 6 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 6 Kasım barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 30,46 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 51,93 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 6 Kasım barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 26,83
Darlık Barajı yüzde 32,24
Elmalı Barajı yüzde 51,93
Terkos Barajı yüzde 40,67