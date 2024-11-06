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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 6 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 6 Kasım barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

 Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 30,46 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 51,93 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 6 Kasım barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 26,83

Darlık Barajı yüzde 32,24

Elmalı Barajı yüzde 51,93

Terkos Barajı yüzde 40,67

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 6,07

Büyükçekmece Barajı yüzde 32,46

Sazlıdere Barajı yüzde 41,93

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 34,14

Kazandere Barajı yüzde 8,27

Pabuçdere Barajı yüzde 7,95

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