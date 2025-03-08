İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Mart İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 8 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 8 Mart 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77,65 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 56,9 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 8 Mart 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 86,57
Darlık Barajı yüzde 75,55
Elmalı Barajı yüzde 95
Terkos Barajı yüzde 79,88