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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 8 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 8 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 63,04 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 26,28 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 79,1 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 8 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 68,06 

Darlık Barajı yüzde 70,56 

Elmalı Barajı yüzde 78,04 

Terkos Barajı yüzde 66,19 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 45,81 

Büyükçekmece Barajı yüzde 58,65 

Sazlıdere Barajı yüzde 49,95 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 26,88 

Kazandere Barajı yüzde 58,62 

Pabuçdere Barajı yüzde 59,55 

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Tarihte bugün: 9 Temmuz
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