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  4. İŞKUR düğmeye bastı kamu memur alımı ilanlarını açtı! İşte son başvuru tarihleri ve branşlar

İŞKUR düğmeye bastı kamu memur alımı ilanlarını açtı! İşte son başvuru tarihleri ve branşlar

İŞKUR, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için yeni personel alımı ilanlarını yayımladı. Farklı branşlarda açılan kadrolar için başvuru şartları ve son başvuru tarihleri belli oldu.

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İŞKUR düğmeye bastı kamu memur alımı ilanlarını açtı! İşte son başvuru tarihleri ve branşlar - Sayfa 1

Kamu personeli olmak isteyen adayların yakından takip ettiği İŞKUR ilanlarında yeni fırsatlar duyuruldu. Farklı meslek gruplarını kapsayan alımlarda başvuru tarihleri ve aranan şartlar öne çıkarken adayların ilanları inceleyerek belirtilen süre içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.

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İŞKUR düğmeye bastı kamu memur alımı ilanlarını açtı! İşte son başvuru tarihleri ve branşlar - Sayfa 2

19.11.2026 17:00 Edirne Keşan Belediyesi Memur Alım İlanı 19.11.2026
04.12.2026 17:00 İzmir Karabağlar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.12.2026

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İŞKUR düğmeye bastı kamu memur alımı ilanlarını açtı! İşte son başvuru tarihleri ve branşlar - Sayfa 3

23.10.2026 17:00 Aydın Didim Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 23.10.2026
19.10.2026 23:55 (bugün sona eriyor) İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Sınav İlanı 19.10.2026

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İŞKUR düğmeye bastı kamu memur alımı ilanlarını açtı! İşte son başvuru tarihleri ve branşlar - Sayfa 4

02.11.2026 17:00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur Alım İlanı 02.11.2026
02.11.2026 17:00 İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 02.11.2026

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