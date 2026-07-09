İŞKUR gaza bastı! 17 farklı kurum üzerinden memur iş ilanı açtı... İşte son başvuru tarihleri
İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan yeni kamu personeli ilanlarıyla beraber 17 farklı kurum memur alımı için başvuru sürecini başlattı. Çeşitli branşlarda açılan ilanlarda son başvuru tarihleri ve istenen şartlar adayların gündeminde yer alıyor.
Devlet kadrolarında vazife almak isteyenler adına yepyeni olanaklar doğdu. İŞKUR'un güncel ilan listesinde yer alan 17 farklı kurum, çeşitli unvanlarda memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular kurumların belirlediği takvime göre alınırken, adayların son başvuru tarihlerini kaçırmaması ve ilanlardaki özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
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