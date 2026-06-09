İŞKUR harekete geçti! Devlet kadrolarına işçi alımı yapacak... İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Yeni bir maceraya merhaba demek isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ilanları İŞKUR paylaştı. İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alım mecrasında yayınlanan duyurulara göre, Türkiye genelindeki pek çok kamu kurumu personel ihtiyacını karşılamak için yeni işçi alımlarına başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde açılan kadrolar dikkat çekerken, başvuru şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri de netleşti. İşte kamu kurumlarının yayımladığı güncel işçi alımı ilanlarının detaylar...