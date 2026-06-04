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  4. İŞKUR tek tek açıkladı. Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek…

İŞKUR tek tek açıkladı. Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek…

Ekonomik olarak zorlu süreçten geçilirken istihdam verilerinde daralma yaşansa da bazı sektörler çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyor. İŞKUR ülke genelinde en fazla ihtiyaç duyulan 10 meslek grubunu açıkladı.

İŞKUR tek tek açıkladı. Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek… - Sayfa 1

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı ve istihdam piyasasında daralmaların görüldüğü bu dönemde, bazı sektörler tam aksine çalıştıracak iş gücü bulmakta ciddi sorunlar yaşıyor.

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İŞKUR tek tek açıkladı. Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek… - Sayfa 2

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen kapsamlı piyasa araştırmaları sonucunda, ülke genelinde işverenlerin en çok açık pozisyona sahip olduğu ve acil personel ihtiyacı duyduğu 10 kritik meslek grubu belirlendi.

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İŞKUR tek tek açıkladı. Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek… - Sayfa 3

İş arayanlar ve kariyerini yeniden şekillendirmek isteyenler için bu liste, geleceğin en garanti istihdam kapısı olarak görülüyor.

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İŞKUR tek tek açıkladı. Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek… - Sayfa 4

Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un paylaştığı bilgilere göre İŞKUR’un en çok açık olduğunu belirttiği 10 sektör şöyle:

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