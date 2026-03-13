İŞKUR üzerinden 25 devlet kurumu memur alımı yapıyor; Son başvuru tarihleri belli oldu

İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan yeni ilanlarla kamuya personel istihdamı aşaması başladı. Türkiye genelinde aralarında belediyelerin de bulunduğu 25 farklı devlet kurumu, çeşitli kadrolarda memur alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri açıklanırken, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat ortaya çıktı. İşte İŞKUR üzerinden yapılacak memur alımına ilişkin tüm detaylar…