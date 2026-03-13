İŞKUR üzerinden 25 devlet kurumu memur alımı yapıyor; Son başvuru tarihleri belli oldu
İŞKUR kurumdışı alımlarında 25 devlet kurumunun memur alımı yapacağını açıkladı. Türkiye'nin birçok noktasında ağırlıklı olarak belediyelerin yapacağı memur alımı için son başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İşte İŞKUR memur alımı hakkında tüm merak edilenler.
İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan yeni ilanlarla kamuya personel istihdamı aşaması başladı. Türkiye genelinde aralarında belediyelerin de bulunduğu 25 farklı devlet kurumu, çeşitli kadrolarda memur alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri açıklanırken, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat ortaya çıktı. İşte İŞKUR üzerinden yapılacak memur alımına ilişkin tüm detaylar…