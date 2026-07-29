  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih

İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih

İŞKUR, yaz sürecinde de kamuya personel alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurum dışı ilanlar çerçevesinde belediyeler, kamu şirketleri ve çeşitli devlet kurumlarında onlarca çeşitli kadro için başvurular alınırken, bazı ilanlarda son başvuru tarihleri yaklaşmış durumda.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 1

İş arayan vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları sunan İŞKUR, kurum dışı kamu işçi alım ilanlarını güncellemeye devam ediyor. İŞKUR'un resmi ilan sayfasında yayımlanan duyurulara göre Türkiye genelinde çok sayıda kamu kurumu ve belediye bünyesinde farklı meslek gruplarında personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların, başvurmayı düşündükleri ilanların şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

1 | 38
İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 2

04.09.2026 17:00 Edirne Keşan Belediyesi Memur Alım İlanı 04.09.2026

2 | 38
İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 3

05.08.2026 17:00 İzmir Tire Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2026

3 | 38
İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 4

28.08.2026 17:00 Manisa Turgutlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026

4 | 38