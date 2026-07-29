İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih
İŞKUR, yaz sürecinde de kamuya personel alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurum dışı ilanlar çerçevesinde belediyeler, kamu şirketleri ve çeşitli devlet kurumlarında onlarca çeşitli kadro için başvurular alınırken, bazı ilanlarda son başvuru tarihleri yaklaşmış durumda.
İş arayan vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları sunan İŞKUR, kurum dışı kamu işçi alım ilanlarını güncellemeye devam ediyor. İŞKUR'un resmi ilan sayfasında yayımlanan duyurulara göre Türkiye genelinde çok sayıda kamu kurumu ve belediye bünyesinde farklı meslek gruplarında personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların, başvurmayı düşündükleri ilanların şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor.