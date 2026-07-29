İŞKUR yaz ayında da düğmeye bastı! Onlarca devlet kurumuna memur alımı yapıyor... İşte son tarih

İş arayan vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları sunan İŞKUR, kurum dışı kamu işçi alım ilanlarını güncellemeye devam ediyor. İŞKUR'un resmi ilan sayfasında yayımlanan duyurulara göre Türkiye genelinde çok sayıda kamu kurumu ve belediye bünyesinde farklı meslek gruplarında personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların, başvurmayı düşündükleri ilanların şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor.