İşler ters gitti kanal gözünün yaşına bakmadı! Kanal D final kararı aldı
Kanal D yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte gençlerin ilgiyle takip ettiği dizisi için final kararı aldı
Kanal D'den izleyicileri şaşırtan final kararı. Kimse bu gelişmeyi beklemiyordu ancak reyting oranları bir diziyi daha kurban etti. Kanal yönetimi daha fazla dayanamayarak oyunculara final kararını deklare etti.
Yeni yayın dönemi Türk dizi yapımları için hiç iyi başlamadı. Önce Kör Nokta, Kötü Kan dizileri derken şimdi de Kanal D'de ekranlara gelen 'Taş Kağıt Makas' için final kararı alındı.
Bir süredir kanal yönetiminin sıkı markajı altında yer alan Taş Kağıt Makas dizisi, düşük seyreden reyting oranlarını bir türlü yükseltemeyince final kararı kaçınılmaz oldu. Dizi, 19. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre, Ekranda yaprak dökümü sürüyor. Sezonun Sinegraf imzalı yeni dizisi Kör Nokta‘nın ardından Taş Kağıt Makas dizisi için de karar verildi. İkinci sezonu düşük reytinglerle açan Kanal D’de ekrana gelen Taş Kağıt Makas da final yapan diziler listesine eklendi. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan dizi 19. bölümde ekrana veda ediyor.