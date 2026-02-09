İşletme ve ekonomi fakültesinde KOÇ'u ve ODTÜ'yü geride bıraktı, en iyisi oldu! Zirve Ankara'dan

THE 2026 alan bazlı üniversite sıralamaları, bu defa işletme ve ekonomi fakültelerinde dengeleri değiştirdi. Senelrdir tıp ve mühendislik gibi alanlarda zirveyi kimseye kaptırmayan Koç Üniversitesi ile güçlü akademik geleneğiyle öne çıkan ODTÜ, bu alanda liderliği Ankara’daki bir üniversiteye kaptırdı. Açıklanan liste, işletme ve ekonomi eğitimi konusunda Türkiye’deki güç dengelerinin yeniden şekillendiğini ortaya koydu. İşte THE verilerine göre Türkiye’nin en iyi işletme ve ekonomi fakülteleri.