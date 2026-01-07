İspanyollar pilot, İtalyanlar noter olmak istiyor. Peki ya Türkler? İşte hayal edilen meslekler

resume.io by career.io tarafından paylaşılan detaylı araştırma, global anlamda “hayal edilen meslekler” haritasını tekrardan belirledi. Ülkeler arasında dikkat çekici tercihler ortaya çıkarken, birçok ülkede pilotluk zirveye yerleşti. Ancak Türkiye’de öne çıkan meslek tercihi, küresel tablodan belirgin şekilde ayrıştı. İşte ülkelere göre en çok hayal edilen meslekler ve dikkat çeken detaylar…