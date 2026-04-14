İsrailli rakibiyle kıyasıya yarış! ASELSAN'dan dev hamle... İşte en büyük savunma sanayi şirketleri

Global savunma sanayiinde yarış her geçen gün daha da artarken, Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve savunma firmalarından ASELSAN dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değerini 42 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listesinde üst sıralara tırmanarak İsrail merkezli Elbit Systems ile arasındaki farkı kapattı. Zirve yarışının giderek sertleştiği tabloda, ASELSAN’ın performansı uluslararası arenada da yakından takip ediliyor.