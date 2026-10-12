İstanbul, Ankara, Kocaeli... İŞKUR memur alımı ilanı açtı! İşte son başvuru tarihleri
İŞKUR’un kurum dışı kamu iş ilanlarında İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde personel alımı fırsatları öne çıktı. Adaylar adına başvuru tarihleri ve ilan detayları merak konusu oldu.
Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için yeni iş fırsatları gündeme geldi. İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alımı ilanları kapsamında yayımlanan duyurularda farklı şehirlerdeki personel alımları dikkat çekti. İşte öne çıkan ilanlar ve son başvuru tarihleri.
19.10.2026 23:55 İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Sınav İlanı 19.10.2026
02.11.2026 17:00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur Alım İlanı 02.11.2026