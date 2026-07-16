İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek puanla öğrenci kabul edenler 11 lise.. İki 500 tam puan var

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci öncesinde öğrencilerin en çok merak ettiği okullar netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek taban puanla öğrenci kabul eden 11 lise, 2026 LGS sonuçlarına göre sıralandı. Tam puanla öğrenci alan iki okulun yer aldığı liste, sınavda yüksek başarı hedefleyen adaylar için önemli bir tercih rehberi niteliği taşıyor.