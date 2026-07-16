İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek puanla öğrenci kabul edenler 11 lise.. İki 500 tam puan var
2026 LGS taban puanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek puanla öğrenci alan 11 lise belli oldu. Listenin zirvesinde 500 tam puanla öğrenci kabul eden iki okul yer alırken, diğer seçkin liseler de yüksek başarı sıralarıyla dikkat çekti.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci öncesinde öğrencilerin en çok merak ettiği okullar netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek taban puanla öğrenci kabul eden 11 lise, 2026 LGS sonuçlarına göre sıralandı. Tam puanla öğrenci alan iki okulun yer aldığı liste, sınavda yüksek başarı hedefleyen adaylar için önemli bir tercih rehberi niteliği taşıyor.
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