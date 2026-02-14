İstanbul Havalimanı gurur kaynağı oldu. ACI Europe’nin listesinde ikinci sıraya yerleşti!
Ağırladığı milyonlarca yolcuyla birçok listeyi altüst etmeyi başaran İstanbul Havalimanı, Airports Council International Europe tarafından hazırlanan listede ikinci sıraya yerleşti.
Airports Council International Europe tarafından yayımlanan son raporda, İstanbul Havalimanı Avrupa’nın ‘en’ler listesinde yer almayı başardı.
Milyonlarca yolcuya hizmet veren dev tesis, yolcu trafiği ve operasyonel kapasitesiyle dikkat çekti. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde sergilediği güçlü performansla birçok rakibini geride bırakan havalimanı, Türkiye’nin küresel havacılıktaki konumunu da güçlendirdi.
Ulaşım altyapısı, geniş uçuş ağı ve artan transfer yolcu sayısıyla öne çıkan İstanbul Havalimanı, Avrupa havacılık sektöründe istikrarlı büyümesini sürdürerek önemli bir başarıya daha imza attı.