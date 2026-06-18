İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi

Yaz döneminin başlamasıyla beraber yüz binlerce kişi serinlemek için sahillere yönelirken, Sağlık Bakanlığı’nın Yüzme Suyu Takip Sistemi ve Mavi Bayrak uygulaması tatilcilerin en önemli referanslarından biri haline geldi. Uluslararası çevre ve kalite kriterlerini karşılayan plajlara verilen Mavi Bayrak ödülü, deniz suyu temizliğinden can güvenliği hizmetlerine kadar birçok alanda belirlenen standartların sağlandığını gösteriyor. İstanbul’dan Bursa’ya, Kocaeli’nden Yalova ve Tekirdağ’a kadar uzanan Marmara kıyılarındaki Mavi Bayraklı plajlar da bu yaz temiz ve güvenli deniz arayanların gözdesi olmaya hazırlanıyor.