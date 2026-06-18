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  4. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi

İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi

Sağlık Bakanlığı’nın Yüzme Suyu Takip Sistemi verileri ve Mavi Bayrak unsurları çerçevesinde Marmara Bölgesi’nde deniz tatili yapmak isteyenler adın güvenli ve temiz plajlar öne çıkıyor. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa’daki Mavi Bayrak ödüllü plajlar, su kalitesi, çevre yönetimi ve güvenlik standartlarıyla dikkat çekiyor.

İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi - Sayfa 1

Yaz döneminin başlamasıyla beraber yüz binlerce kişi serinlemek için sahillere yönelirken, Sağlık Bakanlığı’nın Yüzme Suyu Takip Sistemi ve Mavi Bayrak uygulaması tatilcilerin en önemli referanslarından biri haline geldi. Uluslararası çevre ve kalite kriterlerini karşılayan plajlara verilen Mavi Bayrak ödülü, deniz suyu temizliğinden can güvenliği hizmetlerine kadar birçok alanda belirlenen standartların sağlandığını gösteriyor. İstanbul’dan Bursa’ya, Kocaeli’nden Yalova ve Tekirdağ’a kadar uzanan Marmara kıyılarındaki Mavi Bayraklı plajlar da bu yaz temiz ve güvenli deniz arayanların gözdesi olmaya hazırlanıyor.

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İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi - Sayfa 2

1. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KARABURUN PLAJI - Arnavutköy, İstanbul - Kalite Sınıfı: Mükemmel

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İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi - Sayfa 3

2. ARNAVUTKÖY YENİKÖY HALK PLAJI - Arnavutköy, İstanbul - Kalite Sınıfı: Mükemmel

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İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa... İşte tüm mavi bayrak ödüllü plajlar listesi - Sayfa 4

3. KUMLUK MEVKİİ - Silivri, İstanbul - Kalite Sınıfı: Mükemmel

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