İstanbul ve çevresinde sadece kadınlara özel 10 plaj! Belirli günlerde giriş var
İstanbul ve yakınlarında denizin keyfini sadece kadınlara hususi alanlarda çıkarmak isteyenler adına alternatifler artıyor. Çeşitli konseptlerde faaliyet gösteren kadınlar plajları, belirli gün ve saatlerde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Yaz sezonunun start almasıyla beraber kadınlara özel plajlar tekrardan ilgi odağı oldu. İstanbul ve çevresinde yer alan 10 farklı tesis, kadın ziyaretçilere özel yüzme ve güneşlenme olanağı sunarken, bazı plajlarda girişler belirli günlerde gerçekleştiriliyor. İşte kadınlara özel hizmet veren ve yaz boyunca yoğun ilgi gören plajlar...
1. Altınkum Kadınlar Plajı (Sarıyer)
Rumeli Kavağı’nda yer alır. Haftanın 7 günü yalnızca kadın misafirlere hizmet vermektedir.
2. Riva Elmasburnu Kadınlar Plajı (Beykoz)
Beykoz Belediyesi tarafından işletilen Tabiat Parkı içerisindedir. Haftanın sadece belirli
günleri kadınlara özel hizmet vermektedir.