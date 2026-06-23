İstanbul ve çevresinde sadece kadınlara özel 10 plaj! Belirli günlerde giriş var

Yaz sezonunun start almasıyla beraber kadınlara özel plajlar tekrardan ilgi odağı oldu. İstanbul ve çevresinde yer alan 10 farklı tesis, kadın ziyaretçilere özel yüzme ve güneşlenme olanağı sunarken, bazı plajlarda girişler belirli günlerde gerçekleştiriliyor. İşte kadınlara özel hizmet veren ve yaz boyunca yoğun ilgi gören plajlar...