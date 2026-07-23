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  4. İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor.

İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor.

İstanbul’un kalabalık ve kargaşasından uzaklaşmak isteyenler gezmek için gittiği bu yakın lokasyonlarda yeni hayatın planını yapıyor.

İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor. - Sayfa 1

Megakentin bitmeyen gürültüsü ve karmaşasından bunalan İstanbullular, nefes almak için rotayı yakın çevredeki doğa harikası lokasyonlara çeviriyor.

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İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor. - Sayfa 2

gezimanya.com’daki bilgiye göre şehre sadece birkaç saat mesafede yer alan 10 büyüleyici nokta, ziyaretçilerine sadece huzurlu bir hafta sonu sunmakla kalmıyor; aynı zamanda köklü bir yaşam değişiminin de kapısını aralıyor.

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İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor. - Sayfa 3

Yeşilin ve sakinliğin büyüleyen atmosferine kapılan pek çok kişi, seyahat sonrası metropolü tamamen terk ederek bu cennet köşelerde yeni bir hayata adım atıyor.

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İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor. - Sayfa 4

ARABAYLA 1 SAATLİK MESAFE

İşte İstanbul’a yakın 10 gezilecek adres:

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