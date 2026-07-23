İstanbul’a yakın 10 gezilecek yer; 1 kez gören megakenti terk ediyor.
İstanbul’un kalabalık ve kargaşasından uzaklaşmak isteyenler gezmek için gittiği bu yakın lokasyonlarda yeni hayatın planını yapıyor.
Megakentin bitmeyen gürültüsü ve karmaşasından bunalan İstanbullular, nefes almak için rotayı yakın çevredeki doğa harikası lokasyonlara çeviriyor.
gezimanya.com’daki bilgiye göre şehre sadece birkaç saat mesafede yer alan 10 büyüleyici nokta, ziyaretçilerine sadece huzurlu bir hafta sonu sunmakla kalmıyor; aynı zamanda köklü bir yaşam değişiminin de kapısını aralıyor.
Yeşilin ve sakinliğin büyüleyen atmosferine kapılan pek çok kişi, seyahat sonrası metropolü tamamen terk ederek bu cennet köşelerde yeni bir hayata adım atıyor.