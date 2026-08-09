İstanbul’da doya doya gezmek için 16 adreslik rota. At binmeden tarihi hanlara…
Yaz aylarında İstanbul’daki imkanları değerlendirmek isteyen aile, öğrenci ya da yerli turistler için megakentte yapılabilecek dolu dolu 16 aktiviteyi haberimizde derledik…
İstanbul’da yaz aylarını dolu ve çeşitli etkinliklerle geçirmek isteyenler için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor.
Tarihi mekanlardan doğayla iç içe aktivitelere, kültür sanat duraklarından ailece keyifli vakit geçirilebilecek alanlara kadar megakentte keşfedilecek pek çok adres bulunuyor.
UFAK BÜTÇELERLE YAPILACAK 16 FARKLI GEZİ
Üstelik bazıları, yüksek bütçeler ayırmadan İstanbul’un farklı yüzlerini görmek isteyenlere de hitap ediyor.