İstanbul'da en pahalı aidata sahip ilçeler! Aylık ödemeler rekor kırdı
Yeditepe'de site ve rezidans aylıkları 2026 itibarıyla adeta kira seviyesine erişti. Bilhassa merkezi ve lüks konut yoğunluğu yüksek ilçelerde aylık aidatlar rekor kırarken, bazı rezidanslarda ödemeler 70 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Yükselen personel maliyetleri, enerji giderleri ve sosyal donatı harcamaları site aidatlarını akıl sır almaz seviyelere taşıdı. 2025–2026 verilerine göre Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Ataşehir ve Sarıyer gibi ilçeler ortalama aidat tutarlarında listenin zirvesinde yer alırken, açıklanan rakamların dahi birçok lüks komplekste gerçeğin altında kaldığı belirtiliyor.
