İstanbul'da en pahalı aidata sahip ilçeler! Aylık ödemeler rekor kırdı

Yükselen personel maliyetleri, enerji giderleri ve sosyal donatı harcamaları site aidatlarını akıl sır almaz seviyelere taşıdı. 2025–2026 verilerine göre Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Ataşehir ve Sarıyer gibi ilçeler ortalama aidat tutarlarında listenin zirvesinde yer alırken, açıklanan rakamların dahi birçok lüks komplekste gerçeğin altında kaldığı belirtiliyor.