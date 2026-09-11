İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları belli oldu; İşte en pahalısı ve en ucuzu

Bu rakam, 100 metrekare büyüklüğündeki bir ev için aylık ortalama 57 bin 100 TL kira anlamına geliyor. Ancak İstanbul’un ilçeleri arasında kira fiyatları açısından ciddi farklılıklar dikkat çekiyor. Bazı ilçelerde metrekare fiyatları ortalamanın oldukça üzerine çıkarken, daha uygun seçeneklerin bulunduğu ilçeler de bulunuyor. İşte İstanbul’da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları ve en pahalı ile en ucuz ilçeler…