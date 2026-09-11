İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları belli oldu; İşte en pahalısı ve en ucuzu
İstanbul’da konut kiraları ilçe bazında büyük farklılık gösteriyor. 2026 verilerine göre kent genelinde ortalama kira 571 TL/m² seviyesine ulaşırken, 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası yaklaşık 57 bin 100 TL’yi buluyor.
İstanbul’da ev kiralamak isteyenlerin bütçesini doğrudan etkileyen ilçe farkları 2026 verileriyle bir kez daha ortaya çıktı. Endeksa’nın verilerine göre megakent genelinde ortalama konut kirası metrekare başına 571 TL seviyesinde bulunuyor.
Bu rakam, 100 metrekare büyüklüğündeki bir ev için aylık ortalama 57 bin 100 TL kira anlamına geliyor. Ancak İstanbul’un ilçeleri arasında kira fiyatları açısından ciddi farklılıklar dikkat çekiyor. Bazı ilçelerde metrekare fiyatları ortalamanın oldukça üzerine çıkarken, daha uygun seçeneklerin bulunduğu ilçeler de bulunuyor. İşte İstanbul’da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları ve en pahalı ile en ucuz ilçeler…