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  4. İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var!

İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var!

Milyonların tek yürek olduğu ve derinden yaşadığımız 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını İstanbullular dev ekranlardan takip edebilecek.

İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var! - Sayfa 1

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı İstanbul’da sokaklara taşınıyor. Kentin farklı noktalarında kurulacak dev ekranlar sayesinde futbolseverler milli maçları ücretsiz olarak takip etme fırsatı bulacak.

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İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var! - Sayfa 2

Bazı etkinlik alanlarında ise izleyicilere çeşitli ikramlar sunulacak. Binlerce taraftar, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini hep birlikte izleyerek turnuva coşkusunu doyasıya yaşayacak.

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İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var! - Sayfa 3

MİLLİ MAÇ HEYECANI DEV EKRANLARDA

14 Haziran Pazar sabahında A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın dev ekranlarda takip edilebileceği adresler şöyle:

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İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var! - Sayfa 4

ÜSKÜDAR
Çamlıca Camii (1071 Konferans Salonu)
Kandilli Camii (Park Alanı)
05.00 Sabah Namazı
 06.00 Çorba & Simit İkramı
 07.00 Türkiye 🇹🇷 - 🇦🇺 Avustralya Maçı


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