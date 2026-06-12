İstanbul’da milli maçları izleyebileceğiniz dev ekranlar; Hepsi ücretsiz ve ikramlı olanlar da var!
Milyonların tek yürek olduğu ve derinden yaşadığımız 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını İstanbullular dev ekranlardan takip edebilecek.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı İstanbul’da sokaklara taşınıyor. Kentin farklı noktalarında kurulacak dev ekranlar sayesinde futbolseverler milli maçları ücretsiz olarak takip etme fırsatı bulacak.
Bazı etkinlik alanlarında ise izleyicilere çeşitli ikramlar sunulacak. Binlerce taraftar, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini hep birlikte izleyerek turnuva coşkusunu doyasıya yaşayacak.
MİLLİ MAÇ HEYECANI DEV EKRANLARDA
14 Haziran Pazar sabahında A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın dev ekranlarda takip edilebileceği adresler şöyle: