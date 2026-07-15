İstanbul'da OBP puanı ile alan en iyi 20 lise belli oldu; Sürpriz sıralama adayları şaşırttı

İstanbul'da yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan liseler arasında rekabet adaylar ve velileri arasında da sürprize yola açtı. Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçedeki Anadolu liseleri yüksek taban puanlarıyla öne çıkarken, açıklanan ilk 20 okul listesinde beklenmedik yükselişler ve sıralama değişiklikleri dikkatlerden kaçmadı. Tercih dönemine hazırlanan öğrenciler için liste, önemli bir yol haritası niteliği taşıyor.