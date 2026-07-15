İstanbul'da OBP puanı ile alan en iyi 20 lise belli oldu; Sürpriz sıralama adayları şaşırttı
LGS sonuçları açıklandı ama yerleşemeyen öğrenciler adına mühim bir seçenek olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci kabul eden liselerin sıralaması rehber niteliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da en yüksek taban OBP puanına sahip 20 lise açıklanırken, listedeki bazı okulların sıralaması adaylar ve veliler için sürpriz oldu.
İstanbul'da yerel yerleştirme kapsamında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan liseler arasında rekabet adaylar ve velileri arasında da sürprize yola açtı. Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçedeki Anadolu liseleri yüksek taban puanlarıyla öne çıkarken, açıklanan ilk 20 okul listesinde beklenmedik yükselişler ve sıralama değişiklikleri dikkatlerden kaçmadı. Tercih dönemine hazırlanan öğrenciler için liste, önemli bir yol haritası niteliği taşıyor.