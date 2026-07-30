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İstanbul'da otel yerine kalabileceğiniz 10 kamu misafirhanesi; Fiyatlar oldukça uygun

İstanbul'da elverişli fiyatlı konaklama isteyenler adına kamu misafirhaneleri dikkat çekiyor. Polisevlerinden öğretmenevlerine kadar birçok tesis, belirli şartlar dahilinde otellere ekonomik bir alternatif sunuyor.

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İstanbul'da otel yerine kalabileceğiniz 10 kamu misafirhanesi; Fiyatlar oldukça uygun - Sayfa 1

İstanbul'da konaklama maliyetlerini düşürmek isteyenler için kamu misafirhaneleri öne çıkıyor. Polisevleri, öğretmenevleri ve farklı kamu kurumlarına ait misafirhaneler, otellere kıyasla daha uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Bazı tesisler yalnızca kamu personeli ve yakınlarına kapılarını açarken, bazıları ise müsaitlik durumuna göre sivil vatandaşları da kabul edebiliyor. Hem merkezi konumları hem de ekonomik fiyatlarıyla öne çıkan bu tesisler, şehirde konaklamayı planlayanlar için önemli bir seçenek oluşturuyor.

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İstanbul'da otel yerine kalabileceğiniz 10 kamu misafirhanesi; Fiyatlar oldukça uygun - Sayfa 2

1. Polisevi - Kamu: 848-1.550 TL / Sivil: 1.317-2.200 TL

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İstanbul'da otel yerine kalabileceğiniz 10 kamu misafirhanesi; Fiyatlar oldukça uygun - Sayfa 3

2. DSİ Misafirhanesi - Kamu: 120-850 TL / Sivil: 180-1.350 TL

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İstanbul'da otel yerine kalabileceğiniz 10 kamu misafirhanesi; Fiyatlar oldukça uygun - Sayfa 4

3. Fenerbahçe Öğretmenevi - Kamu: 750-1.600 TL / Sivil: 1.500-2.650 TL

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