İstanbul'da otel yerine kalabileceğiniz 10 kamu misafirhanesi; Fiyatlar oldukça uygun

İstanbul'da konaklama maliyetlerini düşürmek isteyenler için kamu misafirhaneleri öne çıkıyor. Polisevleri, öğretmenevleri ve farklı kamu kurumlarına ait misafirhaneler, otellere kıyasla daha uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Bazı tesisler yalnızca kamu personeli ve yakınlarına kapılarını açarken, bazıları ise müsaitlik durumuna göre sivil vatandaşları da kabul edebiliyor. Hem merkezi konumları hem de ekonomik fiyatlarıyla öne çıkan bu tesisler, şehirde konaklamayı planlayanlar için önemli bir seçenek oluşturuyor.