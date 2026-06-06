İstanbul'da sınavsız OBP puanı ile öğrenci kabul eden 20 lise açıklandı! işte zirvenin sahibi

LGS’ye girmeyen veya yerel yerleştirme çerçevesinde tercih yapacak öğrenciler için İstanbul’daki sınavsız öğrenci alan liselerin taban puanları LGS 2026'nın yaklaşmasıyla tekrardan gündeme geldi. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı datalarından hazırlanan listeye göre, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal’daki bazı Anadolu liseleri 95 puanın üzerindeki OBP taban puanlarıyla dikkat çekti. Bilhassa Kazım İşmen Anadolu Lisesi, İstanbul’da sınavsız öğrenci kabul eden okullar arasında en yüksek taban puana sahip lise olarak öne çıkarken, ilk 20’de yer alan okullar arasındaki puan farkının oldukça sınırlı olması rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.