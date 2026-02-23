İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, geride bıraktı! İşte Türkiye'nin en iyi yaşam kalitesine sahip şehri
Numbeo Quality of Index 2026'ya göre en iyi yaşam kalitesine sahip şehirlerin sıralamasında İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, geride bıraktı. Uluslararası veri mecrası Numbeo tarafından paylaşılan "Quality of Life Index 2026" neticeleri belli oldu. Türkiye’den pek çok büyükşehir listeye girerken, zirvede sürpriz bir şehir yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i geride bırakan o şehir dikkat çekti.
Dünyanın en kapsamlı yaşam maliyeti ve yaşam kalitesi veri tabanlarından biri olarak kabul edilen Numbeo, 2026 senesine dair "Quality of Life Index" neticelerini paylaştı. Güvenlik, satın alma gücü, sağlık hizmetleri, trafik yoğunluğu, çevre kirliliği ve ev ücretleri gibi birçok unsurun değerlendirildiği endekste Türkiye’den şehirlerin verimliliği de belli oldu.
Listeye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller üst sıralarda yer alsa da, yaşam kalitesi açısından zirveye yerleşen şehir sürpriz yaptı. Açıklanan veriler, büyükşehirlerin yüksek maliyet ve trafik yükü nedeniyle geride kaldığını ortaya koydu.