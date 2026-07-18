İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu.
Günümüzde tarihi eser kıymetinde bulunan ve 1960’lı yıllarda İstanbul sokaklarında dolaşan birçok otomobilin markası belli oldu.
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1962 yılı başında yayınlanan resmi veriler, o dönem İstanbul trafiğinde yer alan otomobil çeşitliliğini ve sayısını gözler önüne seriyor.
Kayıtlara göre, şehirdeki toplam motorlu taşıt sayısı 18.981 olarak belirlenmiş durumda. İstatistikler, İstanbul yollarının o tarihlerde pek çok farklı üreticinin otomobillerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor.
Özellikle ilk sırada yer alan üreticilerin araç sayıları, o yıllarda yoğun bir kullanım oranına sahip olduğunu kanıtlıyor.