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  4. İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu.

İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu.

Günümüzde tarihi eser kıymetinde bulunan ve 1960’lı yıllarda İstanbul sokaklarında dolaşan birçok otomobilin markası belli oldu.

İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu. - Sayfa 1

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1962 yılı başında yayınlanan resmi veriler, o dönem İstanbul trafiğinde yer alan otomobil çeşitliliğini ve sayısını gözler önüne seriyor.

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İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu. - Sayfa 2

Kayıtlara göre, şehirdeki toplam motorlu taşıt sayısı 18.981 olarak belirlenmiş durumda. İstatistikler, İstanbul yollarının o tarihlerde pek çok farklı üreticinin otomobillerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

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İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu. - Sayfa 3

Özellikle ilk sırada yer alan üreticilerin araç sayıları, o yıllarda yoğun bir kullanım oranına sahip olduğunu kanıtlıyor.

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İstanbul’un 1962 yılı otomobil kayıtları ortaya çıktı ; Birçok markanın üretimi durdu. - Sayfa 4

Şehrin ulaşım kültürünün şekillenmesinde önemli bir döneme ışık tutan bu veriler, otomobilleşme sürecinin geçmişteki fotoğrafını net bir şekilde yansıtıyor.

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