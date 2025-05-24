İstanbul'un en büyük 10 millet bahçesi: Hafta sonu kaçamağı için birebir
Kısa bir zaman öncesinde inşasına başlanan millet bahçeleri, İstanbul'da ikamet edenler ve ziyaretçiler adına doğayla iç içe zaman harcayabilecekleri, farklı sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekleri fırsatlar sunmaktadır. Her biri, farklı özellikleri ve sunduğu imkanlarla dikkat çekmektedir. İşte İstanbul'un en büyük 10 millet bahçesi
1. Kayaşehir Millet Bahçesi – 1.267.000 m²
İstanbul'un en büyük millet bahçesidir. Parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları, sergi, festival ve konser platformları, amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler ile 3 biyolojik gölet gibi birçok özelliği barındırmaktadır.
2. Çırpıcı Millet Bahçesi – 465.000 m²
6 etaptan oluşan bu bahçenin 4 etabı tamamlanmıştır. 3.661 ağaç, 93.148 çalı, 53.555 yer örtücü, 124.121 gül ve 1.700 sarmaşık ile yeşillendirilmiştir.
3. Başakşehir Millet Bahçesi – 360.000 m²
15.600 m² biyolojik göleti ve 30.000 m² tematik bahçesiyle dikkat çeker. 25 tür bitkinin bulunduğu tematik bahçede, çiçeklerle bezenmiş koku bahçesi gibi alanlar yer alır.