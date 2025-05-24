İstanbul'un en büyük 10 millet bahçesi: Hafta sonu kaçamağı için birebir

1. Kayaşehir Millet Bahçesi – 1.267.000 m²

İstanbul'un en büyük millet bahçesidir. Parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları, sergi, festival ve konser platformları, amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler ile 3 biyolojik gölet gibi birçok özelliği barındırmaktadır.