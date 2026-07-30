İstanbul'un en değerli 20 mahallesi; Ortalama konut fiyatları dudak uçuklatıyor

İstanbul'da gayrimenkul piyasasının en gözde bölgeleri, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Lokasyon avantajı, gelişmiş ulaşım ağı, sosyal yaşam olanakları, doğal güzellikleri ve nitelikli konut projeleriyle öne çıkan mahalleler, hem yüksek kira geliri hem de uzun vadeli değer artışı potansiyeli sunuyor. Sınırlı konut arzının da etkisiyle fiyatların hızla yükseldiği bu bölgelerde ortalama konut değerleri dikkat çekici seviyelere ulaşırken, İstanbul'un en değerli 20 mahallesi yatırım açısından da öne çıkıyor.