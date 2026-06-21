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  4. İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor.

İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor.

Yerleşik ve yerleşik olmayan nüfusuyla 20 milyona yakın insanın bulunduğu İstanbul’da vatandaşların huzur ve güven içerisinde dolaşabildiği 10 ilçe belli oldu.

İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor. - Sayfa 1

İstanbul’da güvenlik, yaşam kalitesi ve sosyal huzur kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde bazı ilçeler öne çıkıyor.

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İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor. - Sayfa 2

Düşük suç oranları, düzenli kent dokusu, aile yaşamına uygun sosyal çevre ve gece saatlerinde dahi nispeten rahat hareket edilebilen mahalle yapıları, vatandaşların tercihlerini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor. - Sayfa 3

İşte İstanbul’un nispeten güvenli olan 10 ilçesi:

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İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor. - Sayfa 4

10.   BAŞAKŞEHİR

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