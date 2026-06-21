İstanbul’un en güvenli 10 ilçesi. Aileler gece vakitlerinde sokaklarda rahatça yürüyebiliyor.
Yerleşik ve yerleşik olmayan nüfusuyla 20 milyona yakın insanın bulunduğu İstanbul’da vatandaşların huzur ve güven içerisinde dolaşabildiği 10 ilçe belli oldu.
İstanbul’da güvenlik, yaşam kalitesi ve sosyal huzur kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde bazı ilçeler öne çıkıyor.
1 | 13
Düşük suç oranları, düzenli kent dokusu, aile yaşamına uygun sosyal çevre ve gece saatlerinde dahi nispeten rahat hareket edilebilen mahalle yapıları, vatandaşların tercihlerini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
2 | 13