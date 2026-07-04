İstanbul'un en iyi 23 Fen Lisesi açıklandı! Rakibi bile yok, ilk sıraya kanca attı
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler esas alınarak hazırlanan liste, İstanbul'daki en başarılı fen liselerini ortaya koydu. Zirvedeki okul yüksek puanıyla dikkat çekerken, ilk 23'e giren liseler akademik başarılarıyla öne çıktı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemine sayılı günler kala İstanbul'daki en başarılı fen liseleri netleşti. Geçen yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri baz alınarak hazırlanan sıralamada, zirvedeki okul rakiplerine fark atarken, ilk 23'te yer alan fen liseleri de yüksek başarı seviyeleriyle öğrencilerin en çok tercih ettiği eğitim kurumları arasında yer aldı.
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