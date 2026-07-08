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  4. İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede

İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede

Eğitim dili, yüzdelik dilim, mezun itibarının yanı sıra LGS puanlarına göre İstanbul'un en iyi Anadolu İmam Hatip Liseleri belli oldu

İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede - Sayfa 1

LGS tercih sürecinde öğrencilerin yakından takip ettiği İstanbul'un en başarılı Anadolu İmam Hatip Liseleri açıklandı. Eğitim dili, taban puan, yüzdelik dilim ve mezun başarıları dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 27 okul yer alırken, 482 puanla listenin ilk sırasında bulunan okul öne çıktı.

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İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede - Sayfa 2

1. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İngilizce, 482.437

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İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede - Sayfa 3

2. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, İngilizce, 474.206

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İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede - Sayfa 4

3. M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, İngilizce, 470.205

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