İstanbul'un en iyi 27 Anadolu İmam Hatip Lisesi açıklandı! 482 puanla zirvede
Eğitim dili, yüzdelik dilim, mezun itibarının yanı sıra LGS puanlarına göre İstanbul'un en iyi Anadolu İmam Hatip Liseleri belli oldu
LGS tercih sürecinde öğrencilerin yakından takip ettiği İstanbul'un en başarılı Anadolu İmam Hatip Liseleri açıklandı. Eğitim dili, taban puan, yüzdelik dilim ve mezun başarıları dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 27 okul yer alırken, 482 puanla listenin ilk sırasında bulunan okul öne çıktı.
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