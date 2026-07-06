İstanbul'un en iyi 45 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıklandı! İlk sıradaki bölüm şaşırttı

LGS 2025 taban puanları, yüzdelik dilimler, eğitim dili ve okul bünyesindeki alanlar göz önüne alınarak hazırlanan sıralamada İstanbul'un en başarılı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri açıklandı. Listenin üst sıralarında teknoloji, havacılık ve sanayi odaklı bölümlerin ağırlıkta olması ise dikkat çekti.