İstanbul'un en iyi 45 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıklandı! İlk sıradaki bölüm şaşırttı
LGS 2025 taban puanları, yüzdelik dilim ve bölüm ve eğitim diline göre İstanbul'un en iyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi belli oldu. Bu sene zirveye oynayan liselerdeki bölümlerin teknoloji, havacılık ve sanayi üzerine olması dikkat çekti.
LGS 2025 taban puanları, yüzdelik dilimler, eğitim dili ve okul bünyesindeki alanlar göz önüne alınarak hazırlanan sıralamada İstanbul'un en başarılı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri açıklandı. Listenin üst sıralarında teknoloji, havacılık ve sanayi odaklı bölümlerin ağırlıkta olması ise dikkat çekti.
1. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 473.593 - İngilizce - Siber Güvenlik
2. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 468.103 - İngilizce - Bilişim Teknolojileri