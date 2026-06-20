İstanbul’un en pahalı 10 oteli: Geceliği asgari ücreti aşıyor

Turistlerin yoğun ilgisinin olduğu dönemlerde otellerdeki gecelik oda fiyatları da artıyor. Bazı uluslararası otellerin konuk sadakat programlarıyla fiyatlarda indirim yaptığı görülürken, İstanbul’da en pahalı otellerin fiyatları ise cep yakıyor. Manzaranın çoğunlukla Boğaz olduğu İstanbul’daki en pahalı 10 otelin Trivago’dan derlenen (20-24 Temmuz 2026 döneminde) tek gecelik tek kişi fiyatları şu şekilde: