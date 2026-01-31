İstanbul’un en tehlikeli 10 ilçesi; Suç oranlarından dolayı evi olan satamıyor!

Verilere göre bazı bölgelerde hırsızlık, gasp, uyuşturucu ve kamu düzenini bozan olaylarda belirgin artış yaşanıyor. Uzmanlar, nüfus yoğunluğu, göç hareketleri, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve kontrolsüz yapılaşmanın bu artışta etkili olduğuna dikkat çekiyor.