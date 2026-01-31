İstanbul’un en tehlikeli 10 ilçesi; Suç oranlarından dolayı evi olan satamıyor!
İstanbul’da gezilmesi cesaret isteyen en tehlikeli 10 ilçe belli oldu. Buralarda gayrimenkulü olan zor satıyor.
turkiyetoday.com tarafından derlenen bilgiye göre İstanbul’un suç oranı en yüksek 10 ilçesi sıralandı. İstanbul’da son yayımlanan suç istatistikleri, metropol yaşamının güvenlik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.
Verilere göre bazı bölgelerde hırsızlık, gasp, uyuşturucu ve kamu düzenini bozan olaylarda belirgin artış yaşanıyor. Uzmanlar, nüfus yoğunluğu, göç hareketleri, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve kontrolsüz yapılaşmanın bu artışta etkili olduğuna dikkat çekiyor.
Emniyet birimleri ise riskli bölgelerde denetimlerin sıklaştırıldığını, kamera sistemleri ve devriye sayısının artırıldığını belirtiyor. Yetkililer, vatandaşlara özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması, kalabalık alanlarda kişisel eşyaların korunması ve şüpheli durumların gecikmeden bildirilmesi çağrısında bulunuyor.