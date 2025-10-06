İşte aktif personel sayısına göre Avrupa'nın en büyük 10 ordusu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Avrupa ülkelerinin faal asker sayılarına dair 2025 verileri paylaşıldı. Listenin ilk sırasında 1 milyon 320 bin personelle Rusya bulunurken, onu 900 bin askerle Ukrayna ve 355 bini aşkın mevcudu ile Türkiye izledi. İlk üç ülkenin ardından Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık sıralamada dikkat çeken diğer ülkeler oldu.