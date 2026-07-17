İşte Ankara'da OBP puanı ile alan en iyi 20 lise; Zirvedeki okul 96 puanı zorladı

LGS tercih aşamasında merkezi sınav puanı yerine yerel yerleştirmeyi tercih edecek öğrenciler için Ankara'da OBP ile öğrenci kabul eden en başarılı liseler sıralandı. Geçtiğimiz yılın yerleştirme verilerine göre oluşturulan listede, taban puanları 96'ya yaklaşan okullar öne çıkarken, başkentin en gözde Anadolu liseleri arasındaki rekabet de bir kez daha gözler önüne serildi.