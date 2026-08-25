İşte Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı havayolu şirketleri; THY bakın kaçıncı sırada
Avrupa’daki 23 havayolu firmasının bilet fiyatları ve sunduğu hizmetler mukayese edildi. AirAdvisor’ın araştırması, yolcular adına en elverişli fiyat-performans sunan firmaları ortaya koyarken Türk Hava Yolları’nın sıralamadaki yeri de dikkat çekti.
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Avrupa’da uçak bileti seçerken sadece fiyat değil, sunulan hizmetin karşılığı da önem arz ediyor. AirAdvisor tarafından yapılan karşılaştırmada kıtadaki 23 havayolu şirketi maliyet ve fiyat-performans açısından değerlendirildi. Araştırma, Avrupa’nın en ekonomik ve en pahalı havayollarını ortaya koyarken, ulusal taşıyıcılar arasındaki fiyat farklarını da gözler önüne serdi.
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