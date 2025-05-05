İşte dünyanın en misafirperver 50 şehri: Türkiye'den yalnızca bir ilimiz yer aldı...

InterNations tarafından açıklanan dünyanın en misafirperver şehirler listesinde İspanyollar damga vururken, Türkiye 50 şehirlik listeye sadece tek bir il sokabildi. Sıcak kanlılık konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden gösterilen Türkiye'nin listede sadece bir ili bulunması pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. İşte dünyanın en misafirperver 50 şehri: