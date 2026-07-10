İşte en iyi 15 mimarlık fakültesi! Zirvede büyük yarışı bu üniversite kazandı

Mimarlık eğitimi almak isteyen adayların yakından takip ettiği en iyi mimarlık fakülteleri listesi güncellendi. Akademik performans, araştırma faaliyetleri, eğitim niteliği, mezunların mesleki hayatındaki itibarı ve son YKS taban puanlarının birlikte değerlendirildiği sıralamada, zirvenin sahibi olurken birçok köklü üniversite de üst sıralarda yer almayı başardı.