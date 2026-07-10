İşte en iyi 15 mimarlık fakültesi! Zirvede büyük yarışı bu üniversite kazandı
Türkiye'nin en iyi ve başarılı mimarlık fakülteleri, akademik başarı, araştırma gücü, mezun itibarı ve son YKS taban puanları gibi unsurlar göz önünde tutularak değerlendirildi. Meydana gelen sıralamada zirve yarışı dikkat çekerken, ilk 15'e giren üniversiteler de belli oldu.
Mimarlık eğitimi almak isteyen adayların yakından takip ettiği en iyi mimarlık fakülteleri listesi güncellendi. Akademik performans, araştırma faaliyetleri, eğitim niteliği, mezunların mesleki hayatındaki itibarı ve son YKS taban puanlarının birlikte değerlendirildiği sıralamada, zirvenin sahibi olurken birçok köklü üniversite de üst sıralarda yer almayı başardı.
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